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В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 07.07.2024 (обновлено: 12:19 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
В Горловке при обстреле погиб мирный житель - РИА Новости, 07.07.2024
В Горловке при обстреле погиб мирный житель
В Горловке мирный житель погиб накануне при обстреле со стороны ВСУ жилого массива "Комсомолец", подтвердил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:33
2024-07-07T12:19
специальная военная операция на украине
горловка
мирный
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. В Горловке мирный житель погиб накануне при обстреле со стороны ВСУ жилого массива "Комсомолец", подтвердил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.&quot;В результате обстрела жилого массива &quot;Комсомолец&quot; 06.07.2024 года со стороны украинских карателей погиб мирный житель Горловки&quot;, — сообщил он.Приходько выразил соболезнования близким жертвы удара.В ночь с субботы на воскресенье Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск. Как передавал корреспондент РИА Новости, под удар попали по меньшей мере десять многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html
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горловка, мирный, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Мирный, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при обстреле погиб мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела жилмассива "Комсомолец" в Горловке
Последствия обстрела жилмассива Комсомолец в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела жилмассива "Комсомолец" в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. В Горловке мирный житель погиб накануне при обстреле со стороны ВСУ жилого массива "Комсомолец", подтвердил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«

"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" 06.07.2024 года со стороны украинских карателей погиб мирный житель Горловки", — сообщил он.

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6 июля, 22:50
Приходько выразил соболезнования близким жертвы удара.
В ночь с субботы на воскресенье Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск. Как передавал корреспондент РИА Новости, под удар попали по меньшей мере десять многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМирныйВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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