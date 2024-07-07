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В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение - РИА Новости, 07.07.2024
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:38
2024-07-07T21:38
2024-07-07T21:44
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщает ГУМЧС России по региону. Сухая растительность загорелась на площади 5 тысяч квадратных метров в санитарно-защитной зоне газоперерабатывающего завода в Астрахани в воскресенье вечером. Позже пожар был локализован. "В 21.54 (20.54 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
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происшествия, астраханская область, россия, астрахань
Происшествия, Астраханская область, Россия, Астрахань
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение
В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности