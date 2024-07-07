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В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение - РИА Новости, 07.07.2024
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21:38 07.07.2024 (обновлено: 21:44 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/gorenie-1958092463.html
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение - РИА Новости, 07.07.2024
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение
Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:38
2024-07-07T21:44
происшествия
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россия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщает ГУМЧС России по региону. Сухая растительность загорелась на площади 5 тысяч квадратных метров в санитарно-защитной зоне газоперерабатывающего завода в Астрахани в воскресенье вечером. Позже пожар был локализован. "В 21.54 (20.54 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
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происшествия, астраханская область, россия, астрахань
Происшествия, Астраханская область, Россия, Астрахань
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода ликвидировали горение

В Астраханской области ликвидировали открытое горение сухой растительности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, сообщает ГУМЧС России по региону.
Сухая растительность загорелась на площади 5 тысяч квадратных метров в санитарно-защитной зоне газоперерабатывающего завода в Астрахани в воскресенье вечером. Позже пожар был локализован.
«
"В 21.54 (20.54 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
Анапа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 15:51
 
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