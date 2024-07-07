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В Астраханской области загорелась сухая растительность
В Астраханской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 07.07.2024
В Астраханской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит на 5 тысячах квадратных метрах в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, пожар локализован,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:40
2024-07-07T20:40
2024-07-07T20:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Сухая растительность горит на 5 тысячах квадратных метрах в Астраханской области в районе Астраханского газоперерабатывающего завода, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по региону. "В Главное управление поступило сообщение о пожаре по адресу Красноярский округ, жд. Аксарайская — 2, санитарно-защитная зона АГПЗ. Возгорание сухой растительности на общей площади 5000 кв. м", - говорится в сообщении. Тушение пожара организовано по повышенному рангу. "В 21.00 (20.00 мск) на пожаре объявлена локализация", - сказано в сообщении. В тушении задействованы 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
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происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
В Астраханской области загорелась сухая растительность
В районе Астраханского газоперерабатывающего завода горит сухая растительность