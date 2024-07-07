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Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент - РИА Новости, 07.07.2024
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21:03 07.07.2024 (обновлено: 21:51 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/golosovanie-1958087979.html
Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент - РИА Новости, 07.07.2024
Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
Во Франции закрылись участки для голосования на внеочередных выборах в парламент. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:03
2024-07-07T21:51
в мире
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Во Франции закрылись участки для голосования на внеочередных выборах в парламент.Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.Таким образом, по итогам второго тура ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.Сегодня более чем 49,3 миллиона зарегистрированных избирателей предстояло выбрать 577 депутатов Национального собрания. Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года — за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Более 3,3 миллиона людей оформили доверенности, так как не могли проголосовать лично. Явка стала намного более существенной, чем на парламентских выборах 2022 года, когда президента Франции Эммануэля Макрона переизбрали на второй срок. В 76 округах кандидатов в депутаты, набравших более 50% голосов, избрали в первом туре. Так, президент фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 58% голосов в департаменте Па-де-Кале. В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как уточняется, свои кандидатуры сняли 224 претендента.Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.
https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html
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60
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60
Предварительные результаты выборов встретили овациями в штабе Соцпартии Франции
В штабе Соцпартии Франции, входящей в коалицию левых сил, предварительные результаты выборов встретили овациями
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60
в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент

Во Франции закрыли избирательные участки для голосования на выборах в парламент

© AP Photo / Jean-Francois BadiasРаботники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Во Франции закрылись участки для голосования на внеочередных выборах в парламент.
Как сообщил телеканал BFM TV, лидером оказалась коалиция левых партий "Новый народный фронт", она получает от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте, предварительно, идет блок Эммануэля Макрона "Вместе", набирая от 150 до 175 мандатов. Третью строчку занимает правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", она может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.
Таким образом, по итогам второго тура ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.
Сегодня более чем 49,3 миллиона зарегистрированных избирателей предстояло выбрать 577 депутатов Национального собрания. Явка во втором туре стала рекордной с 1981 года — за час до закрытия участков она составляла почти 60%. Более 3,3 миллиона людей оформили доверенности, так как не могли проголосовать лично.
Явка стала намного более существенной, чем на парламентских выборах 2022 года, когда президента Франции Эммануэля Макрона переизбрали на второй срок.
В 76 округах кандидатов в депутаты, набравших более 50% голосов, избрали в первом туре. Так, президент фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен получила 58% голосов в департаменте Па-де-Кале.
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В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как уточняется, свои кандидатуры сняли 224 претендента.
Итоговые результаты МВД Франции опубликует к утру.
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