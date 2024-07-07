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В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2024
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16:51 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/gaza-1958051913.html
В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС
В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2024
В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС
Заместитель министра труда сформированного движением ХАМАС правительства в секторе Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела его дома в городе Газе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:51
2024-07-07T16:51
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ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Заместитель министра труда сформированного движением ХАМАС правительства в секторе Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела его дома в городе Газе вместе с женой и дочерьми, говорится в сообщении движения в его Telegram-канале. "Присоединяясь к своей жене и дочерям, заместитель министра труда инженер Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после сионистского подрыва его дома к западу от города Газа", - отметили в движении. В свою очередь корреспондент РИА Новости в секторе Газа уточнил, что погибший чиновник ранее возглавлял информационный офис правительства сектора и информационное агентство "Ар-Райи". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС

Замминистра труда ХАМАС аль-Гусейн погиб при обстреле его дома в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Заместитель министра труда сформированного движением ХАМАС правительства в секторе Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела его дома в городе Газе вместе с женой и дочерьми, говорится в сообщении движения в его Telegram-канале.
"Присоединяясь к своей жене и дочерям, заместитель министра труда инженер Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после сионистского подрыва его дома к западу от города Газа", - отметили в движении.
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В свою очередь корреспондент РИА Новости в секторе Газа уточнил, что погибший чиновник ранее возглавлял информационный офис правительства сектора и информационное агентство "Ар-Райи".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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