https://ria.ru/20240707/gaza-1958051913.html

В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС

В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2024

В Газе при обстреле погиб замминистра труда ХАМАС

Заместитель министра труда сформированного движением ХАМАС правительства в секторе Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела его дома в городе Газе... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:51

2024-07-07T16:51

2024-07-07T16:51

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ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Заместитель министра труда сформированного движением ХАМАС правительства в секторе Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела его дома в городе Газе вместе с женой и дочерьми, говорится в сообщении движения в его Telegram-канале. "Присоединяясь к своей жене и дочерям, заместитель министра труда инженер Ихаб аль-Гусейн принял мученическую смерть после сионистского подрыва его дома к западу от города Газа", - отметили в движении. В свою очередь корреспондент РИА Новости в секторе Газа уточнил, что погибший чиновник ранее возглавлял информационный офис правительства сектора и информационное агентство "Ар-Райи". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231115/avariya-1909681052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году