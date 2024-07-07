https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958101764.html

В штабе Ле Пен встретили овациями

В штабе Ле Пен встретили овациями - РИА Новости, 07.07.2024

В штабе Ле Пен встретили овациями

Сторонники и члены партии "Национальное объединение" встретили Марин Ле Пен в штабе партии овациями, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:03

2024-07-07T23:03

2024-07-07T23:03

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Сторонники и члены партии "Национальное объединение" встретили Марин Ле Пен в штабе партии овациями, передаёт корреспондент РИА Новости. В штабе партии "Национальное объединение" в воскресенье было место и комедии, и драме. В приподнятом настроении активисты и члены партии ожидали объявления результатов: все опросы прочили им победу и относительное большинство в парламенте. Но после публикации первых экзит-поллов в штабе воцарилось молчание: план президента Эммануэля Макрона - оставить одного кандидата от левых иди его коалиции против кандидата от партии Ле Пен сработал. По предварительным результатам партия будет лишь третьей силой в парламенте и получит до 150 депутатских мест. Однако президента партии в Нацсобрании, Марин Ле Пен, встретили овациями. Её обступили журналисты, а сторонники партии начали скандировать: "Марин - президент" и "Спасибо, Марин!". Также приветствовали и 28-летнего лидера партии Жордана Барделла, надежды которого занять кресло премьер-министра не оправдались. Активисты скандировали его имя и кричали: "Это только начало!". В партии действительно убеждены, что результаты выборов – не поражение. "Мы удвоили число своих депутатов, а партия Макрона и коалиция левых потеряли всякое доверие избирателей. Все помнят, что они постоянно враждовали", - сообщил РИА Новости резервный кандидат в депутаты от партии в департаменте О-де-Сен Маттео Джаммарреси. Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.

https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html

https://ria.ru/20240707/frantsija-1958089507.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024