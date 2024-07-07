https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958011329.html

Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды

Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды - РИА Новости, 07.07.2024

Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды

Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по парижскому времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура, сообщило МВД республики РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:07

2024-07-07T13:07

2024-07-07T14:12

франция

парламентские выборы во франции — 2024

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по парижскому времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура, сообщило МВД республики в соцсети Х."По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%", — уточнило ведомство.Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.

https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, парламентские выборы во франции — 2024, в мире, эммануэль макрон