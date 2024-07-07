Явка на парламентских выборах во Франции побила рекорды
Явка на парламентских выборах во Франции составила рекордные 26,63 процента
© AP Photo / Jeremias GonzalezЖенщина голосует на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне. 7 июля 2024 года
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Женщина голосует на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне. 7 июля 2024 года
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по парижскому времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура, сообщило МВД республики в соцсети Х.
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"По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%", — уточнило ведомство.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.