https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957988749.html

Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой

Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой - РИА Новости, 07.07.2024

Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой

Избирательные участки закрылись в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане, явка во втором туре внеочередных парламентских выборов стала РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:26

2024-07-07T10:26

2024-07-07T11:07

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане, явка во втором туре внеочередных парламентских выборов стала рекордной, сообщает радиостанция Franceinfo. Участки закрылись в 17 часов по местному времени, чтобы соблюсти продленный префектурой комендантский час. Сообщается, что голосование на архипелаге завершилось без происшествий. При этом явка стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумеа она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%. Во втором туре выборов на архипелаге, где зарегистрированы более 220 тысяч избирателей, сразились кандидаты от лоялистов и сторонников независимости. Ранее власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов. Кроме того, до 15 июля был продлен комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя. В мае в Новой Каледонии, которая имеет стратегическое значение для Франции, пытающейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и обладает богатыми запасами никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от метрополии. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.

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https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html

новая каледония

франция

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон