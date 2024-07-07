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Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой - РИА Новости, 07.07.2024
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10:26 07.07.2024 (обновлено: 11:07 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957988749.html
Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой
Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой - РИА Новости, 07.07.2024
Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой
Избирательные участки закрылись в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане, явка во втором туре внеочередных парламентских выборов стала РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:26
2024-07-07T11:07
в мире
новая каледония
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане, явка во втором туре внеочередных парламентских выборов стала рекордной, сообщает радиостанция Franceinfo. Участки закрылись в 17 часов по местному времени, чтобы соблюсти продленный префектурой комендантский час. Сообщается, что голосование на архипелаге завершилось без происшествий. При этом явка стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумеа она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%. Во втором туре выборов на архипелаге, где зарегистрированы более 220 тысяч избирателей, сразились кандидаты от лоялистов и сторонников независимости. Ранее власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов. Кроме того, до 15 июля был продлен комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя. В мае в Новой Каледонии, которая имеет стратегическое значение для Франции, пытающейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и обладает богатыми запасами никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от метрополии. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Тихий океан, Эммануэль Макрон
Голосование во французской Новой Каледонии завершилось с рекордной явкой

Явка на голосовании в Новой Каледонии превысила показатели первого тура

© AFP 2024 / DELPHINE MAYEURОчередь на избирательный участок во время второго тура внеочередных парламентских выборов в Новой Каледонии. 7 июля 2024
Очередь на избирательный участок во время второго тура внеочередных парламентских выборов в Новой Каледонии. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2024 / DELPHINE MAYEUR
Очередь на избирательный участок во время второго тура внеочередных парламентских выборов в Новой Каледонии. 7 июля 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом Океане, явка во втором туре внеочередных парламентских выборов стала рекордной, сообщает радиостанция Franceinfo.
Участки закрылись в 17 часов по местному времени, чтобы соблюсти продленный префектурой комендантский час.
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Сообщается, что голосование на архипелаге завершилось без происшествий.
При этом явка стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумеа она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%.
Во втором туре выборов на архипелаге, где зарегистрированы более 220 тысяч избирателей, сразились кандидаты от лоялистов и сторонников независимости.
Ранее власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов. Кроме того, до 15 июля был продлен комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя.
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В мае в Новой Каледонии, которая имеет стратегическое значение для Франции, пытающейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и обладает богатыми запасами никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от метрополии. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро.
Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
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