"Победа Москвы": Киев предупредили об ударе от крупного союзника в Европе
Independent: любой результат выборов во Франции ведет к снижению помощи Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Любой из результатов второго тура парламентских выборов во Франции обернется снижением помощи Украине, сообщает британская газета The Independent.
"Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает; трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы", — отметили в издании.
Автор статьи описывает два варианта развития событий: пост премьера Франции может занять крайне правый политик или парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями "Возрождение" и "Национальное объединение". Если премьер-министром будет Жордан Барделла, то Париж не станет отправлять большое количество дальнобойного оружия Украине и не отправит туда свои войска. Во втором случае парламент страны будет парализован в вопросах внешней политики, заключили в материале.
В воскресенье во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором, итоговом, туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, которые определят, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в парламенте и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.