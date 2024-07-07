https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957987494.html

"Победа Москвы": Киев предупредили об ударе от крупного союзника в Европе

"Победа Москвы": Киев предупредили об ударе от крупного союзника в Европе - РИА Новости, 07.07.2024

"Победа Москвы": Киев предупредили об ударе от крупного союзника в Европе

Любой из результатов второго тура парламентских выборов во Франции обернется снижением помощи Украине, сообщает британская газета The Independent. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:15

2024-07-07T10:15

2024-07-07T15:22

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Любой из результатов второго тура парламентских выборов во Франции обернется снижением помощи Украине, сообщает британская газета The Independent."Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает; трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы", — отметили в издании.Автор статьи описывает два варианта развития событий: пост премьера Франции может занять крайне правый политик или парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями "Возрождение" и "Национальное объединение". Если премьер-министром будет Жордан Барделла, то Париж не станет отправлять большое количество дальнобойного оружия Украине и не отправит туда свои войска. Во втором случае парламент страны будет парализован в вопросах внешней политики, заключили в материале.В воскресенье во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором, итоговом, туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, которые определят, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в парламенте и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.

https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html

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