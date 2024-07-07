https://ria.ru/20240707/frantsija-1958100317.html

Лидер Социалистической партии высказался о результатах выборов во Франции

Лидер Социалистической партии высказался о результатах выборов во Франции - РИА Новости, 07.07.2024

Лидер Социалистической партии высказался о результатах выборов во Франции

Франция в это воскресенье сказала "нет" приходу к власти правой партии "Национальное объединение", заявил журналистам лидер Социалистической партии, входящей в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:50

2024-07-07T22:50

2024-07-07T22:50

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эммануэль макрон

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Франция в это воскресенье сказала "нет" приходу к власти правой партии "Национальное объединение", заявил журналистам лидер Социалистической партии, входящей в коалицию левых сил, Оливье Фор. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" действующего лидера Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов. В штабе Соцпартии Франции в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, первые результаты выборов встретили бурными овациями. "Франция сегодня сказала "нет" приходу к власти "Национальному объединению". Французы проголосовали с тем, чтобы избежать худшего", - заявил Фор, выступая в штабе. Франция, по его словам, заслуживает лучшего, чем альтернативу "между неолиберализмом и фашизмом". "Нам не нужна коалиция с другими силами, это было бы предательством по отношению к проголосовавшим французам, а также привело бы к продолжению политики Макрона. Мы хотим только объединить нашу страну, которая оказалась расколота", - добавил он. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года. Первый тур выборов состоялся в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.

https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предварительные результаты выборов встретили овациями в штабе Соцпартии Франции В штабе Соцпартии Франции, входящей в коалицию левых сил, предварительные результаты выборов встретили овациями 2024-07-07T22:50 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, парламентские выборы во франции — 2024