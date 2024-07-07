https://ria.ru/20240707/frantsija-1958089507.html

Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным

Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным - РИА Новости, 07.07.2024

Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным

Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Марин Ле Пен, недемократичен, заявил РИА Новости кандидат в депутаты... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:12

2024-07-07T21:12

2024-07-07T21:12

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

европарламент

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Марин Ле Пен, недемократичен, заявил РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини. "Тот альянс, который заключил Макрон с левыми партиями перед выборами, антидемократичен. Они не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции", - заявил политик. По его словам, отсутствие безопасности, проблема иммиграции и потеря национальной идентичности Франции стали причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание. "Жордан Барделла (лидер партии - ред.) в кресле премьер-министра попытается восстановить французскую экономику, восстановить безопасность и введет меры против неконтролируемой иммиграции", - добавил он. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно было выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" - второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, - у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Кандидатуры сняли 224 претендента.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, европарламент