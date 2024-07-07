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Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным - РИА Новости, 07.07.2024
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21:12 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/frantsija-1958089507.html
Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным
Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным - РИА Новости, 07.07.2024
Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным
Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Марин Ле Пен, недемократичен, заявил РИА Новости кандидат в депутаты... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:12
2024-07-07T21:12
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
европарламент
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Марин Ле Пен, недемократичен, заявил РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини. "Тот альянс, который заключил Макрон с левыми партиями перед выборами, антидемократичен. Они не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции", - заявил политик. По его словам, отсутствие безопасности, проблема иммиграции и потеря национальной идентичности Франции стали причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание. "Жордан Барделла (лидер партии - ред.) в кресле премьер-министра попытается восстановить французскую экономику, восстановить безопасность и введет меры против неконтролируемой иммиграции", - добавил он. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно было выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" - второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, - у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Кандидатуры сняли 224 претендента.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Европарламент
Французский политик назвал альянс Макрона и левых недемократичным

Кандидат в депутаты Верзини: альянс Макрона и левых против Ле Пен недемократичен

© AP Photo / Jeremias GonzalezЖенщина голосует на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Женщина голосует на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Женщина голосует на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Альянс президента Франции Эммануэля Макрона и левых, чтобы помешать голосованию за партию Марин Ле Пен, недемократичен, заявил РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.
"Тот альянс, который заключил Макрон с левыми партиями перед выборами, антидемократичен. Они не разделяют взглядов ни по одному вопросу и имеют противоположные позиции", - заявил политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Макрон против Ле Пен: главные вопросы о выборах во Франции
2 июля, 08:00
По его словам, отсутствие безопасности, проблема иммиграции и потеря национальной идентичности Франции стали причинами поражения Макрона на выборах в Европарламент и в Нацсобрание.
"Жордан Барделла (лидер партии - ред.) в кресле премьер-министра попытается восстановить французскую экономику, восстановить безопасность и введет меры против неконтролируемой иммиграции", - добавил он.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно было выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" - второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, - у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
30 июня, 23:17
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенЕвропарламент
 
 
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