https://ria.ru/20240707/frantsija-1958034552.html

Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости

Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости - РИА Новости, 07.07.2024

Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости

Депутатом в Нацсобрании, нижней палате парламента Франции, от её заморской территории Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости, сообщило РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:18

2024-07-07T15:18

2024-07-07T17:07

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Депутатом в Нацсобрании, нижней палате парламента Франции, от её заморской территории Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Верховный комиссариат архипелага. Когда на европейской территории Франции только открылись участки для голосования во втором туре парламентских выборов, в Новой Каледонии в Тихом Океане голосование уже было завершено. По его итогам Эммануэль Джибау, один из сыновей известного борца за независимость архипелага от Франции из коренного народа канаки, убитого в 1989 году, был избран в депутаты. Он набрал 57,44% голосов. 48-летний депутат будет заседать в Нацсобрании вместе с поддержавшей его коалицией левых "Новый народный фронт". Таким образом, впервые за почти 40 лет в парламенте появится депутат от сторонников независимости Новой Каледонии. Явка на выборах в Новой Каледонии стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумее она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%. В мае в Новой Каледонии, стратегически важном регионе для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря богатым запасам никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от Франции. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, новая каледония, тихий океан, эммануэль макрон