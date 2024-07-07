https://ria.ru/20240707/frantsija-1958034552.html
Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости
Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости - РИА Новости, 07.07.2024
Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости
Депутатом в Нацсобрании, нижней палате парламента Франции, от её заморской территории Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости, сообщило РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:18
2024-07-07T15:18
2024-07-07T17:07
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Депутатом в Нацсобрании, нижней палате парламента Франции, от её заморской территории Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Верховный комиссариат архипелага. Когда на европейской территории Франции только открылись участки для голосования во втором туре парламентских выборов, в Новой Каледонии в Тихом Океане голосование уже было завершено. По его итогам Эммануэль Джибау, один из сыновей известного борца за независимость архипелага от Франции из коренного народа канаки, убитого в 1989 году, был избран в депутаты. Он набрал 57,44% голосов. 48-летний депутат будет заседать в Нацсобрании вместе с поддержавшей его коалицией левых "Новый народный фронт". Таким образом, впервые за почти 40 лет в парламенте появится депутат от сторонников независимости Новой Каледонии. Явка на выборах в Новой Каледонии стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумее она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%. В мае в Новой Каледонии, стратегически важном регионе для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря богатым запасам никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от Франции. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, новая каледония, тихий океан, эммануэль макрон
В мире, Франция, Новая Каледония, Тихий океан, Эммануэль Макрон
Новую Каледонию в парламенте Франции представит сторонник независимости
Депутатом от Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости.
Депутатом в Нацсобрании, нижней палате парламента Франции, от её заморской территории Новой Каледонии впервые с 1986 года стал сторонник независимости, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на Верховный комиссариат архипелага.
Когда на европейской территории Франции только открылись участки для голосования во втором туре парламентских выборов, в Новой Каледонии в Тихом Океане
голосование уже было завершено.
По его итогам Эммануэль Джибау, один из сыновей известного борца за независимость архипелага от Франции из коренного народа канаки, убитого в 1989 году, был избран в депутаты. Он набрал 57,44% голосов. 48-летний депутат будет заседать в Нацсобрании вместе с поддержавшей его коалицией левых "Новый народный фронт". Таким образом, впервые за почти 40 лет в парламенте появится депутат от сторонников независимости Новой Каледонии.
Явка на выборах в Новой Каледонии стала рекордно высокой и даже превысила показатели первого тура. Так, в столице Нумее она составила 65,9% после 57,6% в первом туре. На большинстве участков явка превысила 75%, а где-то и 80%.
В мае в Новой Каледонии, стратегически важном регионе для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также благодаря богатым запасам никеля, разгорелись протесты сторонников независимости от Франции. Они не стихали несколько недель, десять человек погибли, ущерб от погромов превысил миллиард евро.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона
пришла третьей, набрав 20,04%.