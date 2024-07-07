https://ria.ru/20240707/frantsija-1957977494.html

Во Франции начался второй тур выборов в парламент

Во Франции начался второй тур выборов в парламент - РИА Новости, 07.07.2024

Во Франции начался второй тур выборов в парламент

Во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором, итоговом, туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:06

2024-07-07T09:06

2024-07-07T11:21

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором, итоговом, туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.Выборы определят, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра. На европейской территории страны голосование продлится с восьми утра до шести часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты объявят после этого времени. Явка в первом туре стала рекордной и превысила 66%. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" — второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Кандидатуры сняли 224 претендента. МВД страны заявило о высокой вероятности беспорядков по итогам выборов. Более 30 тысяч силовиков будут задействованы для обеспечения безопасности во Франции, из них пять тысяч — в Париже и пригородах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024