Рейтинг@Mail.ru
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей - РИА Новости, 07.07.2024
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:55
2024-07-07T22:55
в мире
финляндия
россия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies."Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — отметил эксперт.Малинен напомнил, что до этого скандинавская республика жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух стран активно развивались. Это происходило несмотря на то, что в 1939-1940 годах Москва и Хельсинки вступили в вооруженный конфликт, уточнил специалист.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958092295.html
https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_164f9083b82d7205e81db2863c0b6bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва, владимир путин, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей

Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Панорама города Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.
"Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
На Западе объяснили, почему Зеленский отказался от стамбульских соглашений
Вчера, 21:36
Малинен напомнил, что до этого скандинавская республика жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух стран активно развивались. Это происходило несмотря на то, что в 1939-1940 годах Москва и Хельсинки вступили в вооруженный конфликт, уточнил специалист.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара России по Patriot
Вчера, 18:34
 
В миреФинляндияРоссияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала