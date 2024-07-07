https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html

"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей

"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей - РИА Новости, 07.07.2024

"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей

Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:55

2024-07-07T22:55

2024-07-07T22:55

в мире

финляндия

россия

москва

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892726066_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_984a48a770b6d62f40262416d12f0a36.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies."Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — отметил эксперт.Малинен напомнил, что до этого скандинавская республика жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух стран активно развивались. Это происходило несмотря на то, что в 1939-1940 годах Москва и Хельсинки вступили в вооруженный конфликт, уточнил специалист.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958092295.html

https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html

финляндия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, россия, москва, владимир путин, нато