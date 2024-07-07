https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей - РИА Новости, 07.07.2024
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:55
2024-07-07T22:55
2024-07-07T22:55
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО, заявил доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies."Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России. Мы сделали себя мишенью. Да, это глупейшее, что могла сделать наша страна за всю свою историю", — отметил эксперт.Малинен напомнил, что до этого скандинавская республика жила в мире с Россией на протяжении многих десятилетий, а экономические отношения двух стран активно развивались. Это происходило несмотря на то, что в 1939-1940 годах Москва и Хельсинки вступили в вооруженный конфликт, уточнил специалист.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Как заявлял президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. Так, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958092295.html
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В мире, Финляндия, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей