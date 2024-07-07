https://ria.ru/20240707/filippiny-1957963807.html

Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"

Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром" - РИА Новости, 07.07.2024

Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"

"Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T06:22

2024-07-07T06:22

2024-07-07T14:48

в мире

филиппины

китай

южно-китайское море

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской береговой охраны Джей Тарриэла в соцсети X."Филиппинская береговая охрана смогла успешно отследить передвижение 165-метрового корабля-монстра CCG-5901 китайской береговой охраны", — написал Тарриэла.По его словам, корабль вошел в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан. Затем CCG-5901 обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где он встал на якорь.Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Китай не участвовал в судебном разбирательстве.Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Несмотря на протесты со стороны Пекина, Вашингтон заявлял, что американский флот будут ходить везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин сказал о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая.

https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html

https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html

филиппины

китай

южно-китайское море

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в мире, филиппины, китай, южно-китайское море