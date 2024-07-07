Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"
Филиппины сообщили о заходе корабля береговой охраны КНР в их ИЭЗ
© Фото : PCG CourtesyКорабль CCG-5901 береговой охраны Китая, бросивший якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море
© Фото : PCG Courtesy
Корабль CCG-5901 береговой охраны Китая, бросивший якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской береговой охраны Джей Тарриэла в соцсети X.
"Филиппинская береговая охрана смогла успешно отследить передвижение 165-метрового корабля-монстра CCG-5901 китайской береговой охраны", — написал Тарриэла.
По его словам, корабль вошел в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан. Затем CCG-5901 обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где он встал на якорь.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Китай не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Несмотря на протесты со стороны Пекина, Вашингтон заявлял, что американский флот будут ходить везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин сказал о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая.