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Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром" - РИА Новости, 07.07.2024
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06:22 07.07.2024 (обновлено: 14:48 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/filippiny-1957963807.html
Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"
Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром" - РИА Новости, 07.07.2024
Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"
"Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T06:22
2024-07-07T14:48
в мире
филиппины
китай
южно-китайское море
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской береговой охраны Джей Тарриэла в соцсети X."Филиппинская береговая охрана смогла успешно отследить передвижение 165-метрового корабля-монстра CCG-5901 китайской береговой охраны", — написал Тарриэла.По его словам, корабль вошел в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан. Затем CCG-5901 обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где он встал на якорь.Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Китай не участвовал в судебном разбирательстве.Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Несмотря на протесты со стороны Пекина, Вашингтон заявлял, что американский флот будут ходить везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин сказал о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая.
https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html
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в мире, филиппины, китай, южно-китайское море
В мире, Филиппины, Китай, Южно-Китайское море
Филиппины сообщили о встрече с китайским "кораблем-монстром"

Филиппины сообщили о заходе корабля береговой охраны КНР в их ИЭЗ

© Фото : PCG CourtesyКорабль CCG-5901 береговой охраны Китая, бросивший якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море
Корабль CCG-5901 береговой охраны Китая, бросивший якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : PCG Courtesy
Корабль CCG-5901 береговой охраны Китая, бросивший якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Корабль-монстр" береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море, заявил представитель филиппинской береговой охраны Джей Тарриэла в соцсети X.
"Филиппинская береговая охрана смогла успешно отследить передвижение 165-метрового корабля-монстра CCG-5901 китайской береговой охраны", — написал Тарриэла.
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 17:44
По его словам, корабль вошел в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан. Затем CCG-5901 обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где он встал на якорь.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Китай не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. Несмотря на протесты со стороны Пекина, Вашингтон заявлял, что американский флот будут ходить везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин сказал о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая.
Военный корабль Сьерра-Мадре ВМС Филиппин на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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