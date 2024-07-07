https://ria.ru/20240707/festival-1958031695.html
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества - РИА Новости, 07.07.2024
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества
Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:01
2024-07-07T15:01
2024-07-07T15:04
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "В Сасове прошёл 27-й Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Петровичу Аверкину. В его музыке и песнях — любовь к Родине, родному краю и народным традициям. Более 500 участников, более 10 тысяч зрителей, множество площадок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что третий год подряд на фестивале выступает Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. "Благодарю директора Росгвардии Виктора Васильевича Золотова за этот подарок землякам", - подчеркнул Павел Малков. Он подчеркнул, что интерес к празднику растет с каждым годом. Секрет популярности прост — это великий талант Александра Петровича Аверкина и всенародно любимые песни.
https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, павел малков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)