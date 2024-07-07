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Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества - РИА Новости, 07.07.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:01 07.07.2024 (обновлено: 15:04 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/festival-1958031695.html
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества - РИА Новости, 07.07.2024
Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества
Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:01
2024-07-07T15:04
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "В Сасове прошёл 27-й Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Петровичу Аверкину. В его музыке и песнях — любовь к Родине, родному краю и народным традициям. Более 500 участников, более 10 тысяч зрителей, множество площадок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что третий год подряд на фестивале выступает Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. "Благодарю директора Росгвардии Виктора Васильевича Золотова за этот подарок землякам", - подчеркнул Павел Малков. Он подчеркнул, что интерес к празднику растет с каждым годом. Секрет популярности прост — это великий талант Александра Петровича Аверкина и всенародно любимые песни.
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рязанская область, россия, павел малков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества

CC0 / Max071086 / Город Сасово Рязанской области
Город Сасово Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
CC0 / Max071086 /
Город Сасово Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Сасове прошёл 27-й Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Петровичу Аверкину. В его музыке и песнях — любовь к Родине, родному краю и народным традициям. Более 500 участников, более 10 тысяч зрителей, множество площадок", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что третий год подряд на фестивале выступает Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России.
"Благодарю директора Росгвардии Виктора Васильевича Золотова за этот подарок землякам", - подчеркнул Павел Малков.
Он подчеркнул, что интерес к празднику растет с каждым годом. Секрет популярности прост — это великий талант Александра Петровича Аверкина и всенародно любимые песни.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел МалковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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