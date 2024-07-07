https://ria.ru/20240707/festival-1958031695.html

Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества

Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества - РИА Новости, 07.07.2024

Более 10 тысяч зрителей собрал рязанский фестиваль народного творчества

Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:01

2024-07-07T15:01

2024-07-07T15:04

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Более 500 участников и 10 тысяч зрителей приняли участие в фестивале народного творчества в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. "В Сасове прошёл 27-й Всероссийский фестиваль народного творчества, посвящённый композитору Александру Петровичу Аверкину. В его музыке и песнях — любовь к Родине, родному краю и народным традициям. Более 500 участников, более 10 тысяч зрителей, множество площадок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что третий год подряд на фестивале выступает Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. "Благодарю директора Росгвардии Виктора Васильевича Золотова за этот подарок землякам", - подчеркнул Павел Малков. Он подчеркнул, что интерес к празднику растет с каждым годом. Секрет популярности прост — это великий талант Александра Петровича Аверкина и всенародно любимые песни.

https://ria.ru/20240608/ryazan-1951609703.html

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россия

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Наталья Макарова

рязанская область, россия, павел малков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)