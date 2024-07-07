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Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 07.07.2024
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12:58 07.07.2024 (обновлено: 19:23 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/evakuatsiya-1958010222.html
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 07.07.2024
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС
Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:58
2024-07-07T19:23
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения."Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", — написал Гусев.Губернатор добавил, что часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в Подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.Гусев попросил жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям оперативных служб и представителей власти.
https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html
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происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС

Около 50 жителей трех населенных пунктов Воронежской области перевезли в ПВР

© Фото : Гусев/TelegramПункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области. 7 июля 2024 года
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области. 7 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Гусев/Telegram
Пункт временного размещения в Подгоренском районе Воронежской области. 7 июля 2024 года
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения.
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"Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", — написал Гусев.
Губернатор добавил, что часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в Подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.
Гусев попросил жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям оперативных служб и представителей власти.
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