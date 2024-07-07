https://ria.ru/20240707/evakuatsiya-1958010222.html

Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС

Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 07.07.2024

Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС

Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:58

2024-07-07T12:58

2024-07-07T19:23

происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения."Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", — написал Гусев.Губернатор добавил, что часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в Подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.Гусев попросил жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям оперативных служб и представителей власти.

https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область