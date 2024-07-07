https://ria.ru/20240707/evakuatsiya-1958010222.html
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 07.07.2024
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС
Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:58
2024-07-07T12:58
2024-07-07T19:23
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения."Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", — написал Гусев.Губернатор добавил, что часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в Подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.Гусев попросил жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям оперативных служб и представителей власти.
https://ria.ru/20240707/su-30sm-1957961727.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Глава Воронежской области рассказал о ликвидации последствий ЧС
Около 50 жителей трех населенных пунктов Воронежской области перевезли в ПВР
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезено около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев
в Telegram-канале
.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения.
"Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", — написал Гусев.
Губернатор добавил, что часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в Подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин доставили в больницу.
Гусев попросил жителей Подгоренского района сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям оперативных служб и представителей власти.