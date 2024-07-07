https://ria.ru/20240707/erdogan-1958025096.html

Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе

Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024

Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:29

2024-07-07T14:29

2024-07-07T14:29

в мире

израиль

турция

доха

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

моссад

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg

АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня. "За последние два-три дня в вопросе Газы произошли некоторые позитивные изменения. Глава "Моссада" провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. В ходе переговоров были предприняты некоторые позитивные шаги, предусматривающие устойчивое прекращение огня. Теперь о прекращении огня говорят "в любой момент". Другими словами, новости оттуда могут прийти в любой момент", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии. По его словам, ситуация будет зависеть от поведения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Израиль не должен больше продолжать эту жестокость, эту дикость. Израиль должен прекратить тянуть время... и положить конец этим бесчеловечным нападениям. В этой связи международное сообщество и особенно западные страны должны усилить давление на Израиль. До сих пор именно Израиль продолжает нападения и массовые убийства. Именно Израиль попирает права человека и международное право. Теперь они угрожают Ливану, чтобы распространить конфликты на весь регион и облегчить свое положение. Израиль должен отказаться от своего намерения распространять конфликты в регионе", - сказал турецкий лидер. Он также заявил, что западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, должны отказаться от поддержки Израиля на данном этапе.

https://ria.ru/20240707/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html

израиль

турция

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, турция, доха, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году