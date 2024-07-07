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Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024
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14:29 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/erdogan-1958025096.html
Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе
Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе - РИА Новости, 07.07.2024
Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:29
2024-07-07T14:29
в мире
израиль
турция
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реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
моссад
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня. "За последние два-три дня в вопросе Газы произошли некоторые позитивные изменения. Глава "Моссада" провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. В ходе переговоров были предприняты некоторые позитивные шаги, предусматривающие устойчивое прекращение огня. Теперь о прекращении огня говорят "в любой момент". Другими словами, новости оттуда могут прийти в любой момент", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии. По его словам, ситуация будет зависеть от поведения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Израиль не должен больше продолжать эту жестокость, эту дикость. Израиль должен прекратить тянуть время... и положить конец этим бесчеловечным нападениям. В этой связи международное сообщество и особенно западные страны должны усилить давление на Израиль. До сих пор именно Израиль продолжает нападения и массовые убийства. Именно Израиль попирает права человека и международное право. Теперь они угрожают Ливану, чтобы распространить конфликты на весь регион и облегчить свое положение. Израиль должен отказаться от своего намерения распространять конфликты в регионе", - сказал турецкий лидер. Он также заявил, что западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, должны отказаться от поддержки Израиля на данном этапе.
https://ria.ru/20240707/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, турция, доха, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Доха, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе

Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по прекращению огня в Газе

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня.
"За последние два-три дня в вопросе Газы произошли некоторые позитивные изменения. Глава "Моссада" провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. В ходе переговоров были предприняты некоторые позитивные шаги, предусматривающие устойчивое прекращение огня. Теперь о прекращении огня говорят "в любой момент". Другими словами, новости оттуда могут прийти в любой момент", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.
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По его словам, ситуация будет зависеть от поведения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не должен больше продолжать эту жестокость, эту дикость. Израиль должен прекратить тянуть время... и положить конец этим бесчеловечным нападениям. В этой связи международное сообщество и особенно западные страны должны усилить давление на Израиль. До сих пор именно Израиль продолжает нападения и массовые убийства. Именно Израиль попирает права человека и международное право. Теперь они угрожают Ливану, чтобы распространить конфликты на весь регион и облегчить свое положение. Израиль должен отказаться от своего намерения распространять конфликты в регионе", - сказал турецкий лидер.
Он также заявил, что западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, должны отказаться от поддержки Израиля на данном этапе.
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В миреИзраильТурцияДохаРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуМоссадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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