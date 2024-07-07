Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по Газе
Эрдоган заявил о позитивных шагах в переговорах по прекращению огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров по Газе были предприняты "позитивные шаги", предусматривающие устойчивое прекращения огня.
"За последние два-три дня в вопросе Газы произошли некоторые позитивные изменения. Глава "Моссада" провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. В ходе переговоров были предприняты некоторые позитивные шаги, предусматривающие устойчивое прекращение огня. Теперь о прекращении огня говорят "в любой момент". Другими словами, новости оттуда могут прийти в любой момент", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Германии.
По его словам, ситуация будет зависеть от поведения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Израиль не должен больше продолжать эту жестокость, эту дикость. Израиль должен прекратить тянуть время... и положить конец этим бесчеловечным нападениям. В этой связи международное сообщество и особенно западные страны должны усилить давление на Израиль. До сих пор именно Израиль продолжает нападения и массовые убийства. Именно Израиль попирает права человека и международное право. Теперь они угрожают Ливану, чтобы распространить конфликты на весь регион и облегчить свое положение. Израиль должен отказаться от своего намерения распространять конфликты в регионе", - сказал турецкий лидер.
Он также заявил, что западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, должны отказаться от поддержки Израиля на данном этапе.