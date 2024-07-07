https://ria.ru/20240707/elektrosnabzhenie-1958105211.html
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение
В Запорожский области частично восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварийной ситуации в воскресенье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:36
2024-07-07T23:36
2024-07-07T23:36
происшествия
жкх
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. В Запорожский области частично восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварийной ситуации в воскресенье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за отключения системы защиты, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил ранее Балицкий. "На данный момент специалисты восстановили электроснабжение города Бердянска и близлежащих населенных пунктов. Частично восстановлено электроснабжение Мелитопольского городского округа", - написал Балицкий. По его словам, восстановительные работы продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, запорожская область, бердянск, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий
В Запорожской области частично восстановили электроснабжение
Балицкий: восстановлено электроснабжение Бердянска и Мелитопольского округа