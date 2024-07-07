https://ria.ru/20240707/elektrosnabzhenie-1958105211.html

В Запорожской области частично восстановили электроснабжение

В Запорожской области частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.07.2024

В Запорожской области частично восстановили электроснабжение

В Запорожский области частично восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварийной ситуации в воскресенье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:36

2024-07-07T23:36

2024-07-07T23:36

происшествия

жкх

запорожская область

бердянск

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. В Запорожский области частично восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварийной ситуации в воскресенье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за отключения системы защиты, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил ранее Балицкий. "На данный момент специалисты восстановили электроснабжение города Бердянска и близлежащих населенных пунктов. Частично восстановлено электроснабжение Мелитопольского городского округа", - написал Балицкий. По его словам, восстановительные работы продолжаются.

https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html

запорожская область

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, запорожская область, бердянск, евгений балицкий