Ефимов: в Новой Москве возвели новый складской комплекс
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июля - РИА Новости. В деревне Большое в ТиНАО завершено строительство нового складского комплекса с выставочным залом, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"В ТиНАО активно реализуется политика сбалансированной застройки территорий. В приоритете для нас – улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек. Площадь застройки составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что новое здание включает складскую зону, административную часть и выставочный. В зонах загрузки и выгрузки установлены специальные доки, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками. Прилегающая территория благоустроена.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что комплекс расположен вблизи Киевского шоссе и нового шоссе Ракитки, что позволит организовать оперативную доставку товаров в места реализации. Кроме того, он отметил, что с момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза, до более 290 тысяч, а к 2035 году - достигнет миллиона.