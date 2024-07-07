https://ria.ru/20240707/efimov-1957939799.html

Ефимов: в Новой Москве возвели новый складской комплекс

Ефимов: в Новой Москве возвели новый складской комплекс - РИА Новости, 07.07.2024

Ефимов: в Новой Москве возвели новый складской комплекс

В деревне Большое в ТиНАО завершено строительство нового складского комплекса с выставочным залом, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:05

2024-07-07T12:05

2024-07-07T12:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июля - РИА Новости. В деревне Большое в ТиНАО завершено строительство нового складского комплекса с выставочным залом, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В ТиНАО активно реализуется политика сбалансированной застройки территорий. В приоритете для нас – улучшение логистики и создание новых рабочих мест. Предполагается, что после открытия складского комплекса здесь смогут трудоустроиться около 400 человек. Площадь застройки составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что новое здание включает складскую зону, административную часть и выставочный. В зонах загрузки и выгрузки установлены специальные доки, оборудованные регулируемыми перекидными мостиками. Прилегающая территория благоустроена.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что комплекс расположен вблизи Киевского шоссе и нового шоссе Ракитки, что позволит организовать оперативную доставку товаров в места реализации. Кроме того, он отметил, что с момента присоединения новых территорий к столице число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в три раза, до более 290 тысяч, а к 2035 году - достигнет миллиона.

https://ria.ru/20240705/zhile-1957516836.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы