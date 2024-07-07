https://ria.ru/20240707/dtp-1958052866.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:57
2024-07-07T16:57
2024-07-07T16:57
происшествия
москва
авто
мкад
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра", - говорится с сообщении.
https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, мкад
Происшествия, Москва, Авто, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 63 км МКАД в Москве