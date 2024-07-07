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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
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16:57 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dtp-1958052866.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:57
2024-07-07T16:57
происшествия
москва
авто
мкад
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра", - говорится с сообщении.
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происшествия, москва, авто, мкад
Происшествия, Москва, Авто, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 63 км МКАД в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра", - говорится с сообщении.
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