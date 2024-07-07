https://ria.ru/20240707/dtp-1958052866.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 07.07.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:57

2024-07-07T16:57

2024-07-07T16:57

происшествия

москва

авто

мкад

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, движение затруднено на протяженности 1,8 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра", - говорится с сообщении.

https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто, мкад