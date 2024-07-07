https://ria.ru/20240707/dtp-1957955676.html

В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток

В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток - РИА Новости, 07.07.2024

В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в районе села Алексеевка в Самарской области, в результате аварии погиб подросток, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:36

2024-07-07T01:36

2024-07-07T01:36

происшествия

самарская область

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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в районе села Алексеевка в Самарской области, в результате аварии погиб подросток, сообщает областная прокуратура. "Шестого июля примерно в 22.30 (21.30 мск) на автодороге в районе села Алексеевка Волжского района произошло столкновение автомобиля Hundai Creta с мотоциклом. Вследствие ДТП пассажир мотоцикла погиб", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. По факту аварии надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мотоцикл относится к типу питбайков, его водителем и пассажиром были четырнадцатилетние подростки. Собеседник уточнил, что для управления питбайком не нужны права, однако он не предназначен для использования на дорогах общего пользования.

https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область