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В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток
В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток - РИА Новости, 07.07.2024
В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в районе села Алексеевка в Самарской области, в результате аварии погиб подросток, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:36
2024-07-07T01:36
2024-07-07T01:36
происшествия
самарская область
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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в районе села Алексеевка в Самарской области, в результате аварии погиб подросток, сообщает областная прокуратура. "Шестого июля примерно в 22.30 (21.30 мск) на автодороге в районе села Алексеевка Волжского района произошло столкновение автомобиля Hundai Creta с мотоциклом. Вследствие ДТП пассажир мотоцикла погиб", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. По факту аварии надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мотоцикл относится к типу питбайков, его водителем и пассажиром были четырнадцатилетние подростки. Собеседник уточнил, что для управления питбайком не нужны права, однако он не предназначен для использования на дорогах общего пользования.
https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html
самарская область
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток
В Самарской области при столкновении мотоцикла и автомобиля погиб подросток