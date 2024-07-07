Украинский дрон атаковал Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Кировском районе Донецка
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.20 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщило представительство.
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Согласно представительству, с 11.10 по 14.35 мск украинские войска выпустили 27 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров по Донецку. По данным ведомства, в 12.03 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.