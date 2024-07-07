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Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/donetsk-1958035410.html
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинский дрон атаковал Донецк - РИА Новости, 07.07.2024
Украинский дрон атаковал Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T15:20
2024-07-07T15:20
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.20 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщило представительство. Согласно представительству, с 11.10 по 14.35 мск украинские войска выпустили 27 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров по Донецку. По данным ведомства, в 12.03 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957918883.html
донецк
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донецк, кировский район, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинский дрон атаковал Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.20 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщило представительство.
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Согласно представительству, с 11.10 по 14.35 мск украинские войска выпустили 27 снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров по Донецку. По данным ведомства, в 12.03 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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