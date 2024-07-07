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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/donetsk-1958000794.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.07.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска с начала суток в воскресенье выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:44
2024-07-07T11:44
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток в воскресенье выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. По данным представительства, в 10.30 ВСУ выпустили по Петровскому району еще четыре снаряда натовского калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
https://ria.ru/20240707/obstrel-1957952529.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток в воскресенье выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров... 07.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
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По данным представительства, в 10.30 ВСУ выпустили по Петровскому району еще четыре снаряда натовского калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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