https://ria.ru/20240707/dogovor-1958102367.html

МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности

МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности - РИА Новости, 07.07.2024

МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности

Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Евросоюзом договор об обеспечении безопасности, охватывающий широкий круг вопросов, включая... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T23:10

2024-07-07T23:10

2024-07-07T23:10

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сша

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жозеп боррель

риши сунак

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Евросоюзом договор об обеспечении безопасности, охватывающий широкий круг вопросов, включая оборону, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление нового главы МИД страны Дэвида Лэмми. "Лейбористская партия стремится к беспрецедентной совместной декларации с ЕС, представляющей собой широкомасштабный договор об обеспечении безопасности, охватывающий оборону, энергетику, климатический кризис, пандемии и даже нелегальную миграцию" - говорится в сообщении. Как заявил Лэмми газете, договор о безопасности не подорвёт приверженность лейбористов оставаться за пределами единого рынка и таможенного союза ЕС. Лэмми также добавил, что хочет "структурированного диалога" с ЕС. Газета отмечает, что лейбористы хотят, чтобы сотрудничество выстраивалось по подобию Совета по торговле и технологиям между ЕС и США, который имеет ряд подкомитетов и проводит ежегодные саммиты. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что переговорил по телефону с Дэвидом Лэмми и договорился встретиться с ним "при первой возможности". Также ранее назначенный министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Украину. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html

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в мире, великобритания, сша, украина, кир стармер, жозеп боррель, риши сунак, евросоюз, нато