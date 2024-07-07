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МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности
МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности - РИА Новости, 07.07.2024
МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности
Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Евросоюзом договор об обеспечении безопасности, охватывающий широкий круг вопросов, включая... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:10
2024-07-07T23:10
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лейбористская партия в Великобритании хочет заключить совместный с Евросоюзом договор об обеспечении безопасности, охватывающий широкий круг вопросов, включая оборону, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление нового главы МИД страны Дэвида Лэмми. "Лейбористская партия стремится к беспрецедентной совместной декларации с ЕС, представляющей собой широкомасштабный договор об обеспечении безопасности, охватывающий оборону, энергетику, климатический кризис, пандемии и даже нелегальную миграцию" - говорится в сообщении. Как заявил Лэмми газете, договор о безопасности не подорвёт приверженность лейбористов оставаться за пределами единого рынка и таможенного союза ЕС. Лэмми также добавил, что хочет "структурированного диалога" с ЕС. Газета отмечает, что лейбористы хотят, чтобы сотрудничество выстраивалось по подобию Совета по торговле и технологиям между ЕС и США, который имеет ряд подкомитетов и проводит ежегодные саммиты. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что переговорил по телефону с Дэвидом Лэмми и договорился встретиться с ним "при первой возможности". Также ранее назначенный министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Украину. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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в мире, великобритания, сша, украина, кир стармер, жозеп боррель, риши сунак, евросоюз, нато
В мире, Великобритания, США, Украина, Кир Стармер, Жозеп Боррель, Риши Сунак, Евросоюз, НАТО
МИД Британии: лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности
Дэвид Лэмми: британские лейбористы хотят заключить с ЕС договор о безопасности