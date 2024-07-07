Рейтинг@Mail.ru
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 07.07.2024 (обновлено: 12:39 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/deti-1958003180.html
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей - РИА Новости, 07.07.2024
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей
Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:57
2024-07-07T12:39
россия
сирия
москва
мария львова-белова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957987723_15:0:1265:703_1920x0_80_0_0_89d283e5a378af1840c6eafd6482ec2a.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина. Ранее сообщалось, что при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. "Среди госпитализированных - 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований", - сказала Петряйкина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Она уточнила, что в случае выявления патологий им будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь.
https://ria.ru/20240620/lvova-belova-1954191377.html
https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957987723_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_baa26264e50af5146754237551b6995b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, москва, мария львова-белова, общество
Россия, Сирия, Москва, Мария Львова-Белова, Общество
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей

Директор РДКБ: состояние доставленных в Москву из Сирии детей стабильное

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramВозвращение детей из лагеря для беженцев Рож в Заевфратье в Россию
Возвращение детей из лагеря для беженцев Рож в Заевфратье в Россию - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Возвращение детей из лагеря для беженцев Рож в Заевфратье в Россию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.
Ранее сообщалось, что при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей
20 июня, 11:45
"Среди госпитализированных - 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований", - сказала Петряйкина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
Она уточнила, что в случае выявления патологий им будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь.
Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Ахмад бин Насер бин Джасем Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
21 марта, 12:40
 
РоссияСирияМоскваМария Львова-БеловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала