https://ria.ru/20240707/deti-1958003180.html
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей - РИА Новости, 07.07.2024
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей
Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:57
2024-07-07T11:57
2024-07-07T12:39
россия
сирия
москва
мария львова-белова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957987723_15:0:1265:703_1920x0_80_0_0_89d283e5a378af1840c6eafd6482ec2a.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина. Ранее сообщалось, что при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. "Среди госпитализированных - 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований", - сказала Петряйкина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. Она уточнила, что в случае выявления патологий им будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь.
https://ria.ru/20240620/lvova-belova-1954191377.html
https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957987723_164:0:1115:713_1920x0_80_0_0_baa26264e50af5146754237551b6995b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, москва, мария львова-белова, общество
Россия, Сирия, Москва, Мария Львова-Белова, Общество
В РДКБ рассказали о состоянии доставленных в Москву из Сирии детей
Директор РДКБ: состояние доставленных в Москву из Сирии детей стабильное
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Состояние детей, доставленных из Сирии в Москву, стабильное, в ближайшее время им проведут комплексное обследование, сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.
Ранее сообщалось, что при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
в Россию возвращены 20 российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии.
"Среди госпитализированных - 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований", - сказала Петряйкина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
Она уточнила, что в случае выявления патологий им будет оказана мультидисциплинарная медицинская помощь.