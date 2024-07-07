https://ria.ru/20240707/demografiya-1958041056.html

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране - РИА Новости, 07.07.2024

Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Население Молдавии стремительно сокращается в том числе из-за неграмотного руководства правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил молдавский... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T15:53

2024-07-07T15:53

2024-07-07T15:53

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молдавия

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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Население Молдавии стремительно сокращается в том числе из-за неграмотного руководства правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил молдавский политолог и депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. В Молдавии 7 июля завершается перепись населения и жилищного фонда, которая началась 8 апреля текущего года. Согласно данным Национального бюро статистики, за период проведения переписи было заполнено около 2,4 миллиона анкет, охватывающих широкий спектр социальных и демографических вопросов, включая уровень образования, занятость, национальную принадлежность и родной язык местных жителей. Перепись осуществлялась как путём анкетирования, так и на основе административных и частных данных, что позволило получить всестороннюю картину состава населения и его социально-экономического профиля. Предварительные результаты переписи планируется опубликовать до конца текущего года, что позволит осуществить анализ и подготовить необходимые стратегии развития и социальной поддержки на основе полученных данных. "В стране демографическая катастрофа. Мы вымираем как народ. В этом году родились только 24 тысячи детей, умерли 33 тысячи человек. И сейчас это называют "хорошими" временами при правлении ПДС. Всего четыре года назад, в 2020-м, рождаемость составила почти 30 тысяч детей", - заявил Цырдя в видеокомментарии в своем блоге. Политолог отметил, что партия власти проигнорировала инициативы оппозиции по развитию социального сектора поддержки молодежи и пожилых людей, все соответствующие законопроекты были отклонены в парламенте. Последний раз перепись населения в Молдавии проводилась в 2014 году в период с 12 по 25 мая. Согласно этим данным, в стране (без учета жителей Приднестровья) проживали 2 998 235 человек.

https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942673360.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия