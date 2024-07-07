https://ria.ru/20240707/covid-19-1958098619.html

Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом

Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом - РИА Новости, 07.07.2024

Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом

Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:36

2024-07-07T22:36

2024-07-07T22:36

в мире

сша

пенсильвания

джо байден

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом, сообщила его пресс-служба. "Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы", - говорится в пресс-релизе. Вице-президент Камала Харрис также сдала тест, который оказался отрицательным. За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США, стоя на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи. Сам Байден в воскресенье проводит предвыборные мероприятия в штате Пенсильвания.

https://ria.ru/20240706/debaty-1957852842.html

сша

пенсильвания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена