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Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом - РИА Новости, 07.07.2024
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22:36 07.07.2024
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Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом - РИА Новости, 07.07.2024
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом
Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:36
2024-07-07T22:36
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камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом, сообщила его пресс-служба. "Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы", - говорится в пресс-релизе. Вице-президент Камала Харрис также сдала тест, который оказался отрицательным. За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США, стоя на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи. Сам Байден в воскресенье проводит предвыборные мероприятия в штате Пенсильвания.
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом

Муж Харрис сдал положительный тест на COVID-19 после появления рядом с Байденом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом, сообщила его пресс-служба.
«
"Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы", - говорится в пресс-релизе.
Вице-президент Камала Харрис также сдала тест, который оказался отрицательным.
За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США, стоя на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи.
Сам Байден в воскресенье проводит предвыборные мероприятия в штате Пенсильвания.
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В миреСШАПенсильванияДжо БайденКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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