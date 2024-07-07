https://ria.ru/20240707/covid-19-1958098619.html
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом - РИА Новости, 07.07.2024
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом
Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:36
2024-07-07T22:36
2024-07-07T22:36
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Муж вице-президента США Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом, сообщила его пресс-служба. "Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы", - говорится в пресс-релизе. Вице-президент Камала Харрис также сдала тест, который оказался отрицательным. За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США, стоя на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи. Сам Байден в воскресенье проводит предвыборные мероприятия в штате Пенсильвания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пенсильвания, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Муж Харрис заболел COVID-19 после общения с Байденом
Муж Харрис сдал положительный тест на COVID-19 после появления рядом с Байденом