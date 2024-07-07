https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html

Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине

Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине - РИА Новости, 07.07.2024

Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи, включающего 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:22

2024-07-07T20:22

2024-07-07T20:28

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи, включающего 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы, следует из релиза на сайте британского правительства. "Хили объявил, что Великобритания предоставит стране (Украине - ред.) новый пакет помощи... Этот новый пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров... 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций", - говорится в релизе. Новый министр обороны пообещал ускорить доставку обещанного в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

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в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин