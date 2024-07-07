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Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине - РИА Новости, 07.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 07.07.2024 (обновлено: 20:28 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html
Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине
Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине - РИА Новости, 07.07.2024
Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине
Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи, включающего 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:22
2024-07-07T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи, включающего 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы, следует из релиза на сайте британского правительства. "Хили объявил, что Великобритания предоставит стране (Украине - ред.) новый пакет помощи... Этот новый пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров... 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций", - говорится в релизе. Новый министр обороны пообещал ускорить доставку обещанного в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин
Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине

Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений

© AFP 2024 / JUSTIN TALLISДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи, включающего 90 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы, следует из релиза на сайте британского правительства.
«
"Хили объявил, что Великобритания предоставит стране (Украине - ред.) новый пакет помощи... Этот новый пакет включает в себя: четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров... 40 машин для разминирования, десять артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций", - говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Новый министр обороны пообещал ускорить доставку обещанного в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней.
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