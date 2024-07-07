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Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
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23:13 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/bogoljubov-1958095942.html
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ
Бывший акционер "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины, возможно, он выехал нелегально, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T23:13
2024-07-07T23:13
в мире
украина
киев
геннадий боголюбов
игорь коломойский
приватбанк
нацбанк украины
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший акционер "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины, возможно, он выехал нелегально, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. &quot;Бизнес-партнер Игоря Коломойского* Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины. Уточняют при этом, что официально Боголюбов с Украины не выезжал. Это означает, что он либо покинул ее нелегально, минуя официальные пункты пропуска, либо под чужим паспортом&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По данным "Страны", Боголюбов давно пытался выехать с Украины, опасаясь ареста по делу находящегося под стражей олигарха Коломойского*. Однако, по данным издания, власти установили запрет на его выезд. Нацбанк Украины 27 ноября сообщил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи банка в 2016 году и приобретением украинским государством 100% акций банка. В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100% акций "ПриватБанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал НБУ, произошла смена собственника "ПриватБанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html
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в мире, украина, киев, геннадий боголюбов, игорь коломойский, приватбанк, нацбанк украины
В мире, Украина, Киев, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Нацбанк Украины
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ

"Страна": экс-акционер "ПриватБанка" Боголюбов официально с Украины не выезжал

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший акционер "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины, возможно, он выехал нелегально, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«

"Бизнес-партнер Игоря Коломойского* Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины. Уточняют при этом, что официально Боголюбов с Украины не выезжал. Это означает, что он либо покинул ее нелегально, минуя официальные пункты пропуска, либо под чужим паспортом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России
2 июля, 02:03
По данным "Страны", Боголюбов давно пытался выехать с Украины, опасаясь ареста по делу находящегося под стражей олигарха Коломойского*. Однако, по данным издания, власти установили запрет на его выезд.
Нацбанк Украины 27 ноября сообщил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи банка в 2016 году и приобретением украинским государством 100% акций банка.
В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100% акций "ПриватБанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал НБУ, произошла смена собственника "ПриватБанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
СМИ: на Украине два завода ферросплавов Коломойского* остановили работу
6 ноября 2023, 10:34
 
В миреУкраинаКиевГеннадий БоголюбовИгорь КоломойскийПриватБанкНацбанк Украины
 
 
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