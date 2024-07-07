Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ
"Страна": экс-акционер "ПриватБанка" Боголюбов официально с Украины не выезжал
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший акционер "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины, возможно, он выехал нелегально, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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"Бизнес-партнер Игоря Коломойского* Геннадий Боголюбов покинул территорию Украины. Уточняют при этом, что официально Боголюбов с Украины не выезжал. Это означает, что он либо покинул ее нелегально, минуя официальные пункты пропуска, либо под чужим паспортом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Страны", Боголюбов давно пытался выехать с Украины, опасаясь ареста по делу находящегося под стражей олигарха Коломойского*. Однако, по данным издания, власти установили запрет на его выезд.
Нацбанк Украины 27 ноября сообщил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску бывшего акционера "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова о признании недействительными договоров купли-продажи банка в 2016 году и приобретением украинским государством 100% акций банка.
В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100% акций "ПриватБанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал НБУ, произошла смена собственника "ПриватБанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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