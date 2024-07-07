https://ria.ru/20240707/bespilotniki-1957967749.html
Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА
Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 07.07.2024
Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА
ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, предварительно, пострадавших нет, РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:50
2024-07-07T07:50
2024-07-07T07:56
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - написал он в Telegram-канале.Гусев добавил, что в случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения безопасности граждан.Глава региона держит оперативную ситуацию в области на контроле.
https://ria.ru/20240704/pvo-1957253366.html
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воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА
Губернатор Гусев: ПВО сбила над Воронежской областью несколько БПЛА