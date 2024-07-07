https://ria.ru/20240707/bespilotniki-1957967749.html

Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 07.07.2024

Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, предварительно, пострадавших нет, РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:50

2024-07-07T07:50

2024-07-07T07:56

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", - написал он в Telegram-канале.Гусев добавил, что в случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения безопасности граждан.Глава региона держит оперативную ситуацию в области на контроле.

https://ria.ru/20240704/pvo-1957253366.html

https://ria.ru/20240707/bespilotnik-1957967624.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия