https://ria.ru/20240707/bespilotniki-1957965825.html
В трех областях отменили опасность атаки БПЛА
В трех областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2024
В трех областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА, объявленная накануне вечером в Курской, Белгородской и Воронежской областях, отменена, сообщают власти этих регионов. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:17
2024-07-07T07:17
2024-07-07T07:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
воронежская область
курская область
алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленная накануне вечером в Курской, Белгородской и Воронежской областях, отменена, сообщают власти этих регионов. Опасность атаки БПЛА в Курской и Белгородской областях была объявлена в 21.41 мск субботы, позднее - в 22.27 - и в Воронежской. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирной в Telegram-канале. Об отбое такой опасности в Белгородской области сообщает в своем Telegram-канале и мэрия Белгорода. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. "Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе", - отметил, в свою очередь, в своем Telegram-канале и глава Воронежской области Александр Гусев.
https://ria.ru/20240706/donetsk-1957892434.html
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html
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происшествия, белгородская область, воронежская область, курская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор)
В трех областях отменили опасность атаки БПЛА
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА