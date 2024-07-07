https://ria.ru/20240707/bespilotniki-1957965825.html

В трех областях отменили опасность атаки БПЛА

В трех областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.07.2024

В трех областях отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА, объявленная накануне вечером в Курской, Белгородской и Воронежской областях, отменена, сообщают власти этих регионов. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:17

2024-07-07T07:17

2024-07-07T07:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

воронежская область

курская область

алексей смирнов (политик)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА, объявленная накануне вечером в Курской, Белгородской и Воронежской областях, отменена, сообщают власти этих регионов. Опасность атаки БПЛА в Курской и Белгородской областях была объявлена в 21.41 мск субботы, позднее - в 22.27 - и в Воронежской. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирной в Telegram-канале. Об отбое такой опасности в Белгородской области сообщает в своем Telegram-канале и мэрия Белгорода. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. "Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе", - отметил, в свою очередь, в своем Telegram-канале и глава Воронежской области Александр Гусев.

https://ria.ru/20240706/donetsk-1957892434.html

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957962811.html

белгородская область

воронежская область

курская область

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происшествия, белгородская область, воронежская область, курская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)