https://ria.ru/20240707/bayden-1958030199.html

Новое интервью Байдена не убедило спонсоров демократов, пишут СМИ

Новое интервью Байдена не убедило спонсоров демократов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2024

Новое интервью Байдена не убедило спонсоров демократов, пишут СМИ

Новое телеинтервью действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена не переубедило крупных спонсоров Демократической партии США, которые по-прежнему считают,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:57

2024-07-07T14:57

2024-07-07T14:57

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новое телеинтервью действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена не переубедило крупных спонсоров Демократической партии США, которые по-прежнему считают, что он должен снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов, сообщает телеканал ABC News. "Интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC News вечером пятницы... и события в дни после его неуверенного выступления на дебатах не подавили беспокойства некоторых спонсоров Демократов", - передает вещатель. В материале ABC News приводит комментарии председателя компании Netflix Рида Хастингса, экс-директора Paypal Билла Харриса, миллиардера и главы строительной компании Рика Карузо и голливудского продюсера сериала "Остаться в живых" Деймона Линделофа. Все перечисленные спонсоры демократов сходятся во мнении, что Байден не сможет победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах и поэтому должен снять свою кандидатуру. "К сожалению, Байден отрицает состояние своих когнитивных способностей. Он должен уступить дорогу более энергичному лидеру демократов, чтобы победить Трампа", - заявил Хастингс каналу. Телеканал также приводит ответ Линделофа на слова Байдена о том, что он откажется от переизбрания, только если ему прикажет это сделать "Господь Всемогущий". Продюсер призвал молиться в "церквях, синагогах и мечетях", чтобы это произошло. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956903111.html

https://ria.ru/20240701/bayden-1956641249.html

https://ria.ru/20240706/intervyu-1957869522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена