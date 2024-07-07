https://ria.ru/20240707/bayden-1957965612.html

СМИ: рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена

СМИ: рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена

Предоставление интервьюерам заранее подготовленных вопросов уже давно стало тактикой команды президента США Джо Байдена, пишет портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:13

2024-07-07T07:13

2024-07-07T07:13

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Предоставление интервьюерам заранее подготовленных вопросов уже давно стало тактикой команды президента США Джо Байдена, пишет портал Axios со ссылкой на бывшего пресс-секретаря супруги американского президента Джилл Байден Майкла Ларосу. Ранее ведущая радиостанции WURD в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, Андреа Лоуфул-Сандерс заявила телеканалу CNN, что заранее получила от Белого дома список вопросов, которые можно было задать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Ведущий радиостанции Civic Media в американском штате Висконсин Эрл Инграм, который на этой неделе брал интервью у Байдена, также заявил о том, что ему дали вопросы, которые следовало задать главе государства. "Майкл Лароса... заявил Axios, что предварительная отправка вопросов для интервьюируемых уже давно является тактикой команды Байдена", - говорится в материале. По словам Ларосы, когда он присоединился к команде в 2019 году, некоторые ее члены пытались применить этот метод и для интервью первой леди. "Я сказал конкретно. "Послушайте, это неэтично с вашей стороны. Их можно критиковать за то, что они отбирают вопросы для (Джо Байдена - ред.), но мы не собираемся ставить его жену в неловкое положение таким образом. Никогда. Вы поняли?", - заявил Лароса. Телеканал CNN ранее сообщал, что в предвыборном штабе президента США Джо Байдена утверждают, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером. Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод думать, что считает себя чернокожей женщиной, заявив, что горд быть "первым вице-президентом, первая чернокожая женщина" и служить вместе с чернокожим президентом. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

https://ria.ru/20240327/bayden-1936063971.html

https://ria.ru/20240707/bayden-1957954660.html

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филадельфия

пенсильвания

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в мире, сша, филадельфия, пенсильвания, джилл байден, джо байден, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена