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МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину - РИА Новости, 07.07.2024
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17:51 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/armeniya-1958060519.html
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину - РИА Новости, 07.07.2024
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину
Министерство иностранных дел Армении не уточнило, о каких границах шла речь в сделанном в июне заявлении МИД республики о признании Палестины, говорится в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:51
2024-07-07T17:51
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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении не уточнило, о каких границах шла речь в сделанном в июне заявлении МИД республики о признании Палестины, говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения. Армянский МИД 21 июня сообщил, что Армения признала Государство Палестина. В заявлении ведомства сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступал за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - еврейского и арабского. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что признание Арменией палестинского государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для ее отношений с Израилем. "Признание Республикой Армения 21 июня Государства Палестина было осуществлено на основании соответствующего политического заявления, в котором всеобъемлющим образом отражена позиция Армении", - говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения, в каких границах Ереван признал Палестину.
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в мире, палестина, армения, ереван
В мире, Палестина, Армения, Ереван
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину

Ереван не уточнил, о каких границах шла речь в заявлении о признании Палестины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении не уточнило, о каких границах шла речь в сделанном в июне заявлении МИД республики о признании Палестины, говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
Армянский МИД 21 июня сообщил, что Армения признала Государство Палестина. В заявлении ведомства сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступал за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - еврейского и арабского. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что признание Арменией палестинского государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для ее отношений с Израилем.
"Признание Республикой Армения 21 июня Государства Палестина было осуществлено на основании соответствующего политического заявления, в котором всеобъемлющим образом отражена позиция Армении", - говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения, в каких границах Ереван признал Палестину.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
21 июня, 23:31
 
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