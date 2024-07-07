https://ria.ru/20240707/armeniya-1958060519.html
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину - РИА Новости, 07.07.2024
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину
Министерство иностранных дел Армении не уточнило, о каких границах шла речь в сделанном в июне заявлении МИД республики о признании Палестины, говорится в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:51
2024-07-07T17:51
2024-07-07T17:51
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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении не уточнило, о каких границах шла речь в сделанном в июне заявлении МИД республики о признании Палестины, говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения. Армянский МИД 21 июня сообщил, что Армения признала Государство Палестина. В заявлении ведомства сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступал за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - еврейского и арабского. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что признание Арменией палестинского государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для ее отношений с Израилем. "Признание Республикой Армения 21 июня Государства Палестина было осуществлено на основании соответствующего политического заявления, в котором всеобъемлющим образом отражена позиция Армении", - говорится в ответе МИД на письменный запрос агентства Sputnik Армения, в каких границах Ереван признал Палестину.
https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, армения, ереван
В мире, Палестина, Армения, Ереван
МИД Армении не уточнил, в каких границах Ереван признал Палестину
Ереван не уточнил, о каких границах шла речь в заявлении о признании Палестины