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Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки
Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки - РИА Новости, 07.07.2024
Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки
Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T07:24
2024-07-07T07:24
2024-07-07T12:13
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Алуште ликвидировано открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки
МЧС: в Алуште ликвидировали горение лесной подстилки на 4,2 тысячи "квадратов"