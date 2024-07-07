https://ria.ru/20240707/alushta-1957966233.html

Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки

Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки - РИА Новости, 07.07.2024

Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки

Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T07:24

2024-07-07T07:24

2024-07-07T12:13

происшествия

алушта

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1957997984_0:10:691:399_1920x0_80_0_0_7d047b6f1f302e9e09786b38b863ba0d.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В Алуште ликвидировано открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/tushenie-1957957551.html

алушта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)