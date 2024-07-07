https://ria.ru/20240707/alushta-1957954548.html
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС - РИА Новости, 07.07.2024
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
Дополнительная группировка сил и средств МЧС России направлена на ликвидацию пожара в районе города Алушта в Республике Крым, где произошла разгерметизация... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:08
2024-07-07T01:08
2024-07-07T02:27
алушта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительная группировка сил и средств МЧС России направлена на ликвидацию пожара в районе города Алушта в Республике Крым, где произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."В селе Виноградное Республики Крым произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.Тушение осложняет сухая и жаркая погода."Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства главного управления МЧС России по Республике Крым", - отмечается в сообщении.Площадь пожара уточняется, при этом угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение.
https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html
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алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым
Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Крым
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дополнительная группировка сил и средств МЧС России направлена на ликвидацию пожара в районе города Алушта в Республике Крым, где произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В селе Виноградное Республики Крым произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
"Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства главного управления МЧС России по Республике Крым", - отмечается в сообщении.
Площадь пожара уточняется, при этом угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение.