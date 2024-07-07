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В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
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00:49 07.07.2024 (обновлено: 00:56 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/alushta-1957953217.html
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение
Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T00:49
2024-07-07T00:56
алушта
пушкино
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происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева."В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей", - написала она в Telegram-канале.Речь, по ее словам, идет о самой Алуште и еще нескольких населенных пунктах."Город Алушта, населенные пункты: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка", - добавила она.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева.
https://ria.ru/20240706/pozhary-1957833368.html
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957887281.html
алушта
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алушта, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Алушта, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение

В Алуште и нескольких населенных пунктах после аварии остановили газоснабжение

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта
Вид на район Профессорский уголок города Алушта - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид на район "Профессорский уголок" города Алушта . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей", - написала она в Telegram-канале.
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Речь, по ее словам, идет о самой Алуште и еще нескольких населенных пунктах.
"Город Алушта, населенные пункты: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка", - добавила она.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева.
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