https://ria.ru/20240707/alushta-1957953217.html

В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение

В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение - РИА Новости, 07.07.2024

В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение

Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:49

2024-07-07T00:49

2024-07-07T00:56

алушта

пушкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева."В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей", - написала она в Telegram-канале.Речь, по ее словам, идет о самой Алуште и еще нескольких населенных пунктах."Город Алушта, населенные пункты: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка", - добавила она.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева.

https://ria.ru/20240706/pozhary-1957833368.html

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алушта

пушкино

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алушта, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия