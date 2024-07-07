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В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение - РИА Новости, 07.07.2024
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение
Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T00:49
2024-07-07T00:49
2024-07-07T00:56
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Газоснабжение остановлено в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева."В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей", - написала она в Telegram-канале.Речь, по ее словам, идет о самой Алуште и еще нескольких населенных пунктах."Город Алушта, населенные пункты: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка", - добавила она.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева.
https://ria.ru/20240706/pozhary-1957833368.html
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алушта, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Алушта, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Алуште и нескольких населенных пунктах остановили газоснабжение
В Алуште и нескольких населенных пунктах после аварии остановили газоснабжение