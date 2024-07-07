https://ria.ru/20240707/alushta-1957952036.html

При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал

При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал - РИА Новости, 07.07.2024

При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал

Пострадавших в результате аварии на газораспределительной станции (ГРС) под Алуштой и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, на месте... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T00:15

2024-07-07T00:15

2024-07-07T00:20

алушта

предвыборные дебаты трампа и байдена

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Пострадавших в результате аварии на газораспределительной станции (ГРС) под Алуштой и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, на месте работают все службы, чтобы не допустить распространение огня, сообщила РИА Новости глава администрации Алушты Галина Огнева.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым. Огнева ранее сообщала, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."Авария произошла в лесной местности, пострадавших в результате нет, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сказала Огнева.

https://ria.ru/20240706/pozhar-1957947220.html

алушта

республика крым

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алушта, предвыборные дебаты трампа и байдена , происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)