https://ria.ru/20240707/alushta-1957952036.html
При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал
При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал - РИА Новости, 07.07.2024
При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал
Пострадавших в результате аварии на газораспределительной станции (ГРС) под Алуштой и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, на месте... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T00:15
2024-07-07T00:15
2024-07-07T00:20
алушта
предвыборные дебаты трампа и байдена
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Пострадавших в результате аварии на газораспределительной станции (ГРС) под Алуштой и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, на месте работают все службы, чтобы не допустить распространение огня, сообщила РИА Новости глава администрации Алушты Галина Огнева.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым. Огнева ранее сообщала, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."Авария произошла в лесной местности, пострадавших в результате нет, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сказала Огнева.
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957947220.html
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алушта, предвыборные дебаты трампа и байдена , происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Алушта, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При возгорании на газораспределительном узле под Алуштой никто не пострадал
Власти Алушты: в результате ЧП на ГРС пострадавших и угрозы домам нет