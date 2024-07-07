https://ria.ru/20240707/akkuyu-1958028061.html

США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции

США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции - РИА Новости, 07.07.2024

США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции

США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:45

2024-07-07T14:45

2024-07-07T18:09

ядерные технологии

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турция

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает"", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1"."Но собаки лают - караван идет", - добавил Лихачев.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, турция, аэс "аккую", в мире