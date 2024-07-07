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США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции - РИА Новости, 07.07.2024
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Ядерные технологии
 
14:45 07.07.2024 (обновлено: 18:09 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/akkuyu-1958028061.html
США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции
США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции - РИА Новости, 07.07.2024
США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции
США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:45
2024-07-07T18:09
ядерные технологии
сша
турция
аэс "аккую"
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает"", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1"."Но собаки лают - караван идет", - добавил Лихачев.
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сша, турция, аэс "аккую", в мире
Ядерные технологии, США, Турция, АЭС "Аккую", В мире
США пытаются повлиять на строительство АЭС "Аккую" в Турции

Лихачев: США пытаются блокировать возведение российско-турецкой АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США пытаются повлиять на проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции, арестовывают деньги на него, но проект не остановится, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает"", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". Видеозапись комментария опубликовал телеканал "Россия 1".
"Но собаки лают - караван идет", - добавил Лихачев.
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СМИ: США опасаются вводить санкции против нефтяных танкеров
Вчера, 14:39
 
Ядерные технологииСШАТурцияАЭС "Аккую"В мире
 
 
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