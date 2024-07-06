https://ria.ru/20240706/zvonok-1957802857.html

Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке

Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке - РИА Новости, 06.07.2024

Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке

Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:15

2024-07-06T02:15

2024-07-06T02:15

общество

россия

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Проще всего оплатить услугу антиопределителя номера, которую предоставляют все операторы сотовой связи. "Но можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Если у вас iPhone, в настройках выберите опцию "Телефон" и отключите возможность показа номера. Если Android – ищите в настройках определитель номера и тоже выключайте.Еще одна возможность связаться с тем, кто внес ваш номер в черный список – мессенджеры, добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html

https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия