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Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке - РИА Новости, 06.07.2024
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке
Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:15
2024-07-06T02:15
2024-07-06T02:15
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Проще всего оплатить услугу антиопределителя номера, которую предоставляют все операторы сотовой связи. "Но можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Если у вас iPhone, в настройках выберите опцию "Телефон" и отключите возможность показа номера. Если Android – ищите в настройках определитель номера и тоже выключайте.Еще одна возможность связаться с тем, кто внес ваш номер в черный список – мессенджеры, добавил Бастрыкин.
https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке
Эксперт Бастрыкин: в смартфонах есть возможность отключить определение номера