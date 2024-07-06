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Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке - РИА Новости, 06.07.2024
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02:15 06.07.2024
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Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке - РИА Новости, 06.07.2024
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке
Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:15
2024-07-06T02:15
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.Проще всего оплатить услугу антиопределителя номера, которую предоставляют все операторы сотовой связи. "Но можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.Если у вас iPhone, в настройках выберите опцию "Телефон" и отключите возможность показа номера. Если Android – ищите в настройках определитель номера и тоже выключайте.Еще одна возможность связаться с тем, кто внес ваш номер в черный список – мессенджеры, добавил Бастрыкин.
https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт назвал способы позвонить абоненту, у которого вы в черном списке

Эксперт Бастрыкин: в смартфонах есть возможность отключить определение номера

© iStock.com / SitthiphongСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Позвонить абоненту, который занес вас в черный список, можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
Проще всего оплатить услугу антиопределителя номера, которую предоставляют все операторы сотовой связи. "Но можно не спешить с покупкой дополнительного сервиса, так как в большинстве смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера в настройках", - говорит эксперт.
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Если у вас iPhone, в настройках выберите опцию "Телефон" и отключите возможность показа номера. Если Android – ищите в настройках определитель номера и тоже выключайте.
Еще одна возможность связаться с тем, кто внес ваш номер в черный список – мессенджеры, добавил Бастрыкин.
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