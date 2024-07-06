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Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом - РИА Новости, 06.07.2024
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:47
2024-07-06T05:47
2024-07-06T07:53
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today."Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <...>, спал в лагере <...>, когда его укусила ядовитая змея. <...> Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное", — говорится в статье.Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает."Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — добавили в издании.
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в мире, индия, бихар, рептилии
В мире, Индия, Бихар, рептилии
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
India Today: мужчина убил ядовитую змею ответными укусами
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today
.
"Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <...>, спал в лагере <...>, когда его укусила ядовитая змея. <...> Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное", — говорится в статье.
Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.
По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает.
"Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — добавили в издании.