Рейтинг@Mail.ru
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 06.07.2024 (обновлено: 07:53 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом - РИА Новости, 06.07.2024
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом
Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:47
2024-07-06T07:53
в мире
индия
бихар
рептилии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796222_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_76dd2822dc593e2923e050a14656cfda.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today."Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги &lt;...&gt;, спал в лагере &lt;...&gt;, когда его укусила ядовитая змея. &lt;...&gt; Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное", — говорится в статье.Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает."Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — добавили в издании.
https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html
индия
бихар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796222_0:0:623:467_1920x0_80_0_0_b39ea968c65c8d5e39ab8e28881c9332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, бихар, рептилии
В мире, Индия, Бихар, рептилии
Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом

India Today: мужчина убил ядовитую змею ответными укусами

© Фото : EurekAlert!/Kartik SunagarОчковая змея
Очковая змея - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : EurekAlert!/Kartik Sunagar
Очковая змея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today.
"Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <...>, спал в лагере <...>, когда его укусила ядовитая змея. <...> Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное", — говорится в статье.
Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.
По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает.
"Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — добавили в издании.
Гадюка - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Власти рассказали, как избежать змей на приусадебных участках в Подмосковье
1 апреля, 15:17
 
В миреИндияБихаррептилии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала