https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html

Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом

Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом - РИА Новости, 06.07.2024

Мужчина "отомстил" ядовитой змее за укус неожиданным способом

Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:47

2024-07-06T05:47

2024-07-06T07:53

в мире

индия

бихар

рептилии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796222_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_76dd2822dc593e2923e050a14656cfda.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина из индийского штата Бихар убил укусившую его ядовитую змею ответными укусами, пишет журнал India Today."Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <...>, спал в лагере <...>, когда его укусила ядовитая змея. <...> Разъяренный Сантош подцепил змею железным прутом и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное", — говорится в статье.Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает."Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности", — добавили в издании.

https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html

индия

бихар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, бихар, рептилии