https://ria.ru/20240706/zhara-1957841246.html

В Москву вновь вернется 30-градусная жара

В Москву вновь вернется 30-градусная жара - РИА Новости, 06.07.2024

В Москву вновь вернется 30-градусная жара

Ко вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара, следующие дожди ожидаются в середине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:29

2024-07-06T11:29

2024-07-06T11:29

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ко вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара, следующие дожди ожидаются в середине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."В ближайшие дни в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, формировать которую будет антициклон, и если сегодня довольно прохладно – плюс 21-26 градусов, то уже в воскресенье температура начнёт постепенно повышаться и ко вторнику вновь разменяет 30-градуные отметки", - написал Леус.Он добавил, что следующие дожди ожидаются в Москве в середине недели, но такими сильными, как в пятницу они не будут.

https://ria.ru/20240705/zhara-1957550637.html

москва

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общество, москва, михаил леус