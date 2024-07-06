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В Москву вновь вернется 30-градусная жара - РИА Новости, 06.07.2024
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11:29 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/zhara-1957841246.html
В Москву вновь вернется 30-градусная жара
В Москву вновь вернется 30-градусная жара - РИА Новости, 06.07.2024
В Москву вновь вернется 30-градусная жара
Ко вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара, следующие дожди ожидаются в середине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:29
2024-07-06T11:29
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ко вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара, следующие дожди ожидаются в середине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."В ближайшие дни в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, формировать которую будет антициклон, и если сегодня довольно прохладно – плюс 21-26 градусов, то уже в воскресенье температура начнёт постепенно повышаться и ко вторнику вновь разменяет 30-градуные отметки", - написал Леус.Он добавил, что следующие дожди ожидаются в Москве в середине недели, но такими сильными, как в пятницу они не будут.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
В Москву вновь вернется 30-градусная жара

Синоптик Леус: к вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ко вторнику в Москву вновь вернется 30-градусная жара, следующие дожди ожидаются в середине недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«
"В ближайшие дни в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, формировать которую будет антициклон, и если сегодня довольно прохладно – плюс 21-26 градусов, то уже в воскресенье температура начнёт постепенно повышаться и ко вторнику вновь разменяет 30-градуные отметки", - написал Леус.
Он добавил, что следующие дожди ожидаются в Москве в середине недели, но такими сильными, как в пятницу они не будут.
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