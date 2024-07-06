Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - РИА Новости, 06.07.2024
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:58
2024-07-06T08:58
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Тем временем Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа", — отметил он.Малли подчеркнул, что глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европейский парламент, первым туром парламентских выборов во Франции, так и за предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Кроме того, добавил эксперт, Трамп, в случае своей победы на выборах, может пересмотреть текущую политику США в отношении Украины и роль Вашингтона в НАТО.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957717471.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14de558d60c9a453f6abf42541a618f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве

RS: Зеленский готовится к снижению западной поддержки Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл РИА Новости. Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
"Тем временем Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа", — отметил он.
Добровольцы бригады Азов* - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому
03:27
Малли подчеркнул, что глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европейский парламент, первым туром парламентских выборов во Франции, так и за предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Кроме того, добавил эксперт, Трамп, в случае своей победы на выборах, может пересмотреть текущую политику США в отношении Украины и роль Вашингтона в НАТО.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Где все эти люди?". В Раде пришли к неутешительному выводу о потерях в ВСУ
Вчера, 16:49
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала