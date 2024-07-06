https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве

"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - РИА Новости, 06.07.2024

"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве

Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:58

2024-07-06T08:58

2024-07-06T08:58

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Тем временем Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа", — отметил он.Малли подчеркнул, что глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европейский парламент, первым туром парламентских выборов во Франции, так и за предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Кроме того, добавил эксперт, Трамп, в случае своей победы на выборах, может пересмотреть текущую политику США в отношении Украины и роль Вашингтона в НАТО.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато