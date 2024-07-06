https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве - РИА Новости, 06.07.2024
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:58
2024-07-06T08:58
2024-07-06T08:58
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского ожидает снижение поддержки от его западных союзников в преддверии президентских выборов в США в ноябре текущего года, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Тем временем Зеленский настороженно следит за событиями в мире, считывает сигналы и готовится к возможному переизбранию Трампа", — отметил он.Малли подчеркнул, что глава киевского режима в последнее время наблюдал как за выборами в Европейский парламент, первым туром парламентских выборов во Франции, так и за предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Кроме того, добавил эксперт, Трамп, в случае своей победы на выборах, может пересмотреть текущую политику США в отношении Украины и роль Вашингтона в НАТО.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240706/ugroza-1957811886.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957717471.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14de558d60c9a453f6abf42541a618f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
"Зеленский настороженно следит": в США раскрыли, к чему готовятся в Киеве
RS: Зеленский готовится к снижению западной поддержки Украины