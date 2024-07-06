https://ria.ru/20240706/zaluzhnyj-1957831309.html

Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ

Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024

Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:47

2024-07-06T09:47

2024-07-06T09:47

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великобритания

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает украинский телеканал "Общественное". Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Великобритании. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины. Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю. "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах", - сообщает телеканал. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html

https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины