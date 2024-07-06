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Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
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09:47 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/zaluzhnyj-1957831309.html
Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ
Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:47
2024-07-06T09:47
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает украинский телеканал "Общественное". Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Великобритании. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины. Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю. "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах", - сообщает телеканал. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html
https://ria.ru/20240309/zaluzhnyy-1931998328.html
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в мире, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Залужный 10 июля приступит к работе посла в Великобритании, пишут СМИ

"Общественное": Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Великобритании. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины. Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.
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"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах", - сообщает телеканал.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
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В миреУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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