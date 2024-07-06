https://ria.ru/20240706/vzryv-1957805470.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 06.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:25

2024-07-06T01:25

2024-07-06T01:25

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Полтавской области было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области объявлена с 23.05 пятницы. Ранее телеканал сообщал о нескольких сериях взрывов в Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины