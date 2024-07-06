https://ria.ru/20240706/vzryv-1957801264.html

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах - РИА Новости, 06.07.2024

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Сумах

Повторный взрыв погремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:34

2024-07-06T00:34

2024-07-06T00:34

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Повторный взрыв погремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен повторный звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Приблизительно за 20 минут до этого телеканал уже сообщал о взрывах в городе. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22.41 пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область

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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина