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Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области
Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области - РИА Новости, 06.07.2024
Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области
В сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию Самарской области, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:11
2024-07-06T21:11
2024-07-06T21:11
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию Самарской области, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Об этом он заявил в субботу в ходе церемонии благодарности всем, кто работал на Международной выставке-форуме "Россия" — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации. По итогам выставки делегации Самарской области вручили памятную статуэтку. Региональный стенд, выполненный в форме ладьи, привлекал внимание посетителей выставки с первых дней ее работы. На нем проходили квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных отраслей экономики, творческие встречи с известными жителями региона. Стенд был признан лучшим просветительским проектом выставки. Глава региона, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что выставка вызвала большой интерес у молодежи. "Упоминание выставки "Россия" стало нормой в любом обсуждении с молодежью. Молодые люди говорят: мы познакомились на выставке "Россия" и работаем сейчас вместе", – приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Федорищева. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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самарская область, вячеслав федорищев, самара, москва, россия
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самара, Москва, Россия
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию Самарской области, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
Об этом он заявил в субботу в ходе церемонии благодарности всем, кто работал на Международной выставке-форуме "Россия" — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.
По итогам выставки делегации Самарской области вручили памятную статуэтку. Региональный стенд, выполненный в форме ладьи, привлекал внимание посетителей выставки с первых дней ее работы. На нем проходили квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных отраслей экономики, творческие встречи с известными жителями региона. Стенд был признан лучшим просветительским проектом выставки.
Глава региона, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что выставка вызвала большой интерес у молодежи. "Упоминание выставки "Россия" стало нормой в любом обсуждении с молодежью. Молодые люди говорят: мы познакомились на выставке "Россия" и работаем сейчас вместе", – приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Федорищева.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве
с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России
, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.