https://ria.ru/20240706/vystavka-1957934330.html

Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области

Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области - РИА Новости, 06.07.2024

Выставка "Самара" откроется в сентябре в Самарской области

В сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию Самарской области, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:11

2024-07-06T21:11

2024-07-06T21:11

самарская область

вячеслав федорищев

самара

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию Самарской области, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев. Об этом он заявил в субботу в ходе церемонии благодарности всем, кто работал на Международной выставке-форуме "Россия" — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации. По итогам выставки делегации Самарской области вручили памятную статуэтку. Региональный стенд, выполненный в форме ладьи, привлекал внимание посетителей выставки с первых дней ее работы. На нем проходили квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных отраслей экономики, творческие встречи с известными жителями региона. Стенд был признан лучшим просветительским проектом выставки. Глава региона, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что выставка вызвала большой интерес у молодежи. "Упоминание выставки "Россия" стало нормой в любом обсуждении с молодежью. Молодые люди говорят: мы познакомились на выставке "Россия" и работаем сейчас вместе", – приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Федорищева. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://radiosputnik.ru/20240610/pmef-1952044866.html

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самарская область, вячеслав федорищев, самара, москва, россия