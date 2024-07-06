В Иране назвали явку на президентских выборах
Более 30 млн иранцев проголосовали во втором туре президентских выборов
© AP Photo / Hadi MizbanВторой тур выборов президента Ирана
© AP Photo / Hadi Mizban
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.
Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, завершился в Иране. Граждане страны выбирали нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
"К этому моменту участие (избирателей - ред.) во втором туре 14-х президентских выборов превысило 30 миллионов человек", - приводит слова Салими агентство IRNA.
По информации агентства Tasnim, явка во втором туре выборов составила около 50%.
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