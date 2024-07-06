https://ria.ru/20240706/vybory-1957801839.html

В Иране назвали явку на президентских выборах

В Иране назвали явку на президентских выборах - РИА Новости, 06.07.2024

В Иране назвали явку на президентских выборах

Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:43

2024-07-06T00:43

2024-07-06T00:43

в мире

иран

саид джалили

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957602135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c09147b190230df7f32804450dde693.jpg

ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими. Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, завершился в Иране. Граждане страны выбирали нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. "К этому моменту участие (избирателей - ред.) во втором туре 14-х президентских выборов превысило 30 миллионов человек", - приводит слова Салими агентство IRNA. По информации агентства Tasnim, явка во втором туре выборов составила около 50%.

https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, саид джалили, масуд пезешкиан