Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали явку на президентских выборах - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/vybory-1957801839.html
В Иране назвали явку на президентских выборах
В Иране назвали явку на президентских выборах - РИА Новости, 06.07.2024
В Иране назвали явку на президентских выборах
Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:43
2024-07-06T00:43
в мире
иран
саид джалили
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957602135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c09147b190230df7f32804450dde693.jpg
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими. Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, завершился в Иране. Граждане страны выбирали нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. "К этому моменту участие (избирателей - ред.) во втором туре 14-х президентских выборов превысило 30 миллионов человек", - приводит слова Салими агентство IRNA. По информации агентства Tasnim, явка во втором туре выборов составила около 50%.
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957602135_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dd6add6a4cfd3e500900290db39961cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, саид джалили, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Саид Джалили, Масуд Пезешкиан
В Иране назвали явку на президентских выборах

Более 30 млн иранцев проголосовали во втором туре президентских выборов

© AP Photo / Hadi MizbanВторой тур выборов президента Ирана
Второй тур выборов президента Ирана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 30 миллионов иранцев проголосовали в пятницу в ходе второго тура выборов президента страны, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.
Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, завершился в Иране. Граждане страны выбирали нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
"К этому моменту участие (избирателей - ред.) во втором туре 14-х президентских выборов превысило 30 миллионов человек", - приводит слова Салими агентство IRNA.
По информации агентства Tasnim, явка во втором туре выборов составила около 50%.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
 
В миреИранСаид ДжалилиМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала