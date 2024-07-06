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ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 16.15 субботы повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:27

2024-07-06T18:27

2024-07-06T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

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стирол

нато

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска в 16.15 субботы повторно сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 16.10 субботы украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, в 18.00 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

донецк

кировский район

горловка

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в мире, донецк, кировский район, горловка, сцкк, стирол, нато